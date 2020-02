Nach Vorfall beim CSD 2016 in Köln : Opfer von Polizeigewalt erneut freigesprochen

Köln Vor zwei Jahren wurde Maik Klühmann das erste Mal angeklagt, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Zwei Mal wurde er freigesprochen, zwei Mal ging die Kölner Staatsanwaltschaft in Revision. Jetzt hat das Oberlandesgericht Köln ihn erneut freigesprochen.

Die Anklage lautete auf Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Nach der Darstellung von Polizisten hatte Maik Klühmann (Name geändert), heute 29 Jahre alt, sie am 3. Juli 2016 in einer McDonald’s-Filiale in der Kölner Altstadt gewalttätig angegangen. Er bestritt dies jedoch von Anfang an – und gab an, selbst von den Polizisten beleidigt, geschlagen und getreten worden zu sein. Jetzt hat ihm das Oberlandesgericht Köln zum dritten Mal Recht gegeben.