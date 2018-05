Kalkar: Eulenspiegel-Kinder sind nun "Bibfit"

Kleve

Die Vorschulkinder vom Eulenspiegel Kindergarten in Kalkar sind nun "Bibfit". Die Kinder erwarben einen Büchereiführerschein. Auf einer Stempelkarte mit vier Feldern erhalten die Kinder bei jedem Besuch einen Stempel. Im letzen Kindergartenjahr dürfen die Vorschulkinder an mehreren Tagen die Bücherei besuchen. Dort lernen sie alles Wichtige über das Ausleihen und Finden von Büchern, CDs und Spielen. Die Kinder wurden am Ende mit einem Zertifikat "Bibfit" und einem Rucksack verabschiedet. Sie bedanken sich beim Team der Bücherei Kalkar für die Betreuung und Unterstützung.