Fußball : TSV Wachtendonk-Wankum und SV Hönnepel-Niedermörmter stehen unter Erfolgsdruck

Wachtendonk/Kalkar Die beiden Landesligisten sind abstiegsbedroht und treffen am Sonntag in Wachtendonk aufeinander. Für beide Mannschaften zählt nur ein Sieg.

In der Tat war der TSV in den Spielen gegen die Top-Teams Arminia Klosterhardt und Mülheimer FC 97 auf Augenhöhe. Doch das alleine hilft nicht weiter. Die Wachtendonker brauchen Punkte. Und die sollen nun gegen die SV Hö.-Nie. her. In diesem Kellerduell geht es für beide Teams um vieles. „Ich sehe uns mit unseren Gästen auf Augenhöhe, das Ergebnis wird auch von der Tagesform abhängig sein“, sagt Müller.