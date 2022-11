Laufsport : NiersRunners stellen die Weichen für den nächsten Stadtlauf in Wachtendonk

Wachtendonk Der Verein hat ein neues Organisationsteam für das Lauf-Event zusammengestellt. Erfolgreiche Schulklassen haben ihr Preisgeld bekommen.

Zumindest für die kommenden drei Jahre will dieses Team die Organisation des Stadtlaufs in die Hand nehmen. Nachdem die diversen Aufgaben verteilt sind, beginnen jetzt schon die Vorbereitungen für den 18. Sparkassen-Stadtlauf, der am Sonntag, 3. September 2023, stattfinden wird und den sich Laufinteressierten schon einmal in den Kalender eintragen sollten.