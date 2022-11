Fußball : Wichtige Erfolge verhelfen dem TuS Kranenburg aus der Krise

Kranenburg Nach den Niederlagen im September hat sich der Absteiger in der Kreisliga B Kleve/Geldern mittlerweile im oberen Tabellenfeld festgesetzt.

Die Bilanz des TuS Kranenburg in der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern kann sich eigentlich sehen lassen, steht das Team, das in der vergangenen Saison aus der Kreisliga A abstieg, doch auf Rang drei nach elf Partien mit sieben Siegen und vier Niederlagen. Nur der Rückstand auf den Ligaprimus Siegfried Materborn ist mit zwölf Punkten schon beträchtlich.

„Unser ambitioniertes Saisonziel war, ganz oben mitzuspielen, was jedoch bereits nach dem zweiten Spiel schwieriger wurde, da wir gegen die SGE Bedburg-Hau III mit 1:3 verloren haben. Diese Niederlage hat eine Minikrise eingeläutet. Wir wurden unsicherer, und die Enttäuschung war groß“, sagt Trainer Michael Umbach. Es folgte ein erfolgloser September mit drei Heimniederlagen in Folge. Der TuS Kranenburg rutschte in der Tabelle immer weiter nach unten ab. „In dieser Phase hatten wir viele verletzte Spieler. Das Verletzungspech ist uns treu geblieben, es zieht sich wie ein roter Faden aus der A-Liga bis in die B-Liga“, sagt der Coach.