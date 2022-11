Tennis-Winterrunde : Uedemer TC hat ersten Schritt gemacht

Manuel Bossig war beim Auftakt-Sieg der Herren 30 des Uedemer TC im Einzel und Doppel mit Andrej Nitsche erfolgreich. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Die Herren 30, die den Aufstieg schaffen wollen, haben ihr Auftaktspiel gewonnen. Damen 30 des TC Reichwalde und Damen 50 des SV Haldern haben sich verstärkt.

Die Herren 30 des Uedemer TC haben in der Tennis-Winterrunde den ersten Schritt zu ihrem großen Ziel gemacht. Das Team erwischte in der Zweiten Verbandsliga mit dem 4:2-Sieg beim Korschenbroicher TC einen Start nach Maß. Die Mannschaft möchte in der Hallenrunde den Sprung in die Erste Verbandsliga schaffen, in der sie in der Freiluft-Saison bereits aufschlägt. „Ein Anfang ist auf jeden Fall gemacht. Und wir hatten nicht unbedingt mit diesem Erfolg gerechnet, weil wir den Gegner sehr stark eingeschätzt hatten“, sagte Andrej Nitsche, Mannschaftsführer des Uedemer TC.

Andrej Nitsche hatte erheblichen Anteil am wichtigen Sieg zum Start in die Hallensaison. Er gewann zunächst sein Einzel mit 7:6, 6:2 und holte dann im Doppel mit Manuel Bossig (7:6, 6:4) den entscheidenden vierten Punkt. Außerdem waren Manuel Bossig (6:4, 6:2) und Nils Riddermann (6:2, 6:1) für die Gäste erfolgreich, die ein Doppel kampflos abgaben. Denn Philipp Zita konnte aus privaten Gründen nur im Einzel, das er mit 4:6, 3:6 verlor, für die Gäste aufschlagen.

Die Mannschaft bestreitet jetzt erst am Samstag, 3. Dezember, gegen den TC Benrath ihre nächste Partie. Die Entscheidung im Rennen um den Aufstieg wird dann wohl erst am Samstag, 25. Februar, fallen. Dann trifft der Uedemer TC am letzten Spieltag auf den TC Waldhof Bottrop II, den Andrej Nitsche aktuell als den größten Konkurrenten im Kampf um den Aufstieg ansieht. Der UTC kann dabei darauf setzen, dass er in der Breite jetzt noch besser aufgestellt ist. Denn in Philipp Hammerschmidt und Steffen Hoffmann haben sich zwei Akteure, die für Viktoria Alpen bei den Herren und Herren 30 bereits in der Verbandsliga aktiv waren, dem Team angeschlossen.

Mit einer Verstärkung starten auch die Damen 30 des TC Grün-Weiß Reichswalde in die Saison in der Zweiten Verbandsliga. Saskia Mohnen vom TC Rotweiss Emmerich hat sich dem Neuling angeschlossen, der mit dem Minimalziel Klassenerhalt in die Winter-Hallenrunde geht. „Das müsste zu schaffen sein“, sagt Mannschaftsführerin Karen Jenisch. Elke Duivenbode und Anika Brendgen gehören nicht mehr zum Aufgebot. Sie sind zum TC Rot-Weiß Goch zurückgekehrt.

Karen Jenisch schlägt mit den Damen 30 des TC Reichswalde in der Zweiten Verbandsliga auf. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Der TC Reichswalde, der in der Freiluft-Saison den Aufstieg in die Erste Verbandsliga durch eine knappe 4:5-Niederlage im letzten Spiel gegen den Meister SV Neukirchen verpasst hatte, trifft zum Auftakt am Samstag auf TuSEM Essen. „Das ist ein Gegner, den wir schlagen müssen, wenn wir sicher in der Klasse bleiben wollen“, sagt Karen Jenisch. Der STV Hünxe, GW Stadtwald, SW Radevormwald und der TC GW Neuss sind die weiteren Gegner der Mannschaft in der bis Ende Februar dauernden Saison, die eine zähe Angelegenheit ist. Denn bis auf den Februar steht pro Monat nur eine Partie auf dem Spielplan.

Die Damen 50 des SV Haldern wären froh, wenn das bei ihnen überhaupt der Fall wäre. Die Mannschaft sollte eigentlich am kommenden Samstag ihre erste Begegnung bestreiten. Die Partie fällt allerdings aus, weil sich Gegner TC GW Heiligenhaus mittlerweile aus der Klasse zurückgezogen hat. Somit geht es für den SV Haldern jetzt erst im kommenden Jahr am 11. Februar los. „Es ist ärgerlich, dass jetzt noch ein Spiel weggefallen ist, da wir ohnehin nur so wenige Partien haben“, sagt Elke Kurzweil, Spitzenspielerin und Mannschaftsführerin des SV Haldern. Gerade einmal vier Teams sind in der Gruppe dabei.

Auch die Haldernerinnen gehen mit dem Ziel Klassenerhalt in die Hallen-Saison. Der müsste zu schaffen sein, zumal die Mannschaft erheblich verstärkt wurde. Isabelle Heusinkveld, die vom TC Rot-Weiss Emmerich gekommen ist, und Clementine Tangelder (SC TuB Mussum) schlagen beim SV Haldern jetzt an den Positionen zwei und drei auf.