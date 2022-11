Fußball : TSV Wachtendonk-Wankum muss eine hohe Hürde überwinden

TSV-Trainer Markus Müller war trotz der 0:3-Niederlage gegen den Mülheimer FC 97 zufrieden. „Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht“, sagt er. Daran wollen er und sein Team am Sonntag anknüpfen. Foto: Norbert Prümen

Wachtendonk/Wankum Das Schlusslicht der Landesliga spielt am Sonntag beim Tabellendritten DJK Arminia Klosterhardt, geht aber zuversichtlich in das Duell. Der routinierte Torwarttrainer Thorben Gbur könnte zu einem Einsatz kommen.

„Wir haben da ein richtig gutes Spiel gemacht, am Ende aber unglücklich, auch durch das Eigentor, verloren“, sagt Müller. „Nach der Niederlage in Broekhuysen vor zwei Wochen ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, das merkt man deutlich an den guten Trainigseinheiten. Wir sind auf einem richtigen Weg.“