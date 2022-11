4:3-Erfolg nach Verlängerung : Viktoria Goch gewinnt im Pokal, verliert aber zwei Spieler

Uedem Der Fußball-Bezirksligist siegt im Duell der Spitzenreiter beim A-Kreisligisten Uedemer SV. Warum Trainer Daniel Beine trotzdem verärgert war.

Viktoria Goch hat das Duell der Spitzenreiter im Fußball-Kreispokal Kleve/Geldern, mit dem die zweite Runde abgeschlossen wurde, gewonnen. Der Tabellenführer der Bezirksliga siegte am Dienstagabend beim Uedemer SV, der an der Spitze der Kreisliga A steht, mit 4:3 (2:2, 2:0) nach Verlängerung.

Die Gemütslage war nach dem Abpfiff bei den beiden Trainern, die in der Partie einige Akteure, die zuletzt nicht erste Wahl gewesen waren, von Beginn an eingesetzt hatten, höchst unterschiedlich. Martin Würzler, Coach des Uedemer SV, war mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden. „Die Leistung und die Moral waren gut. Wir sind erst in der regulären Spielzeit nach einem 0:2-Rückstand und dann in der Verlängerung nach einem 2:4 zurückgekommen“, sagte Würzler, der zugab: „Das Ergebnis geht so in Ordnung.“