Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern Martin Würzler bleibt Trainer des Uedemer SV

Martin Würzler wird weiter beim Uedemer SV, Spitzenreiter in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern, an der Seitenline stehen. Der 39-jährige Coach gab dem Verein jetzt die Zusage für zwei weitere Jahre. Das teilte Frank Kösters, Geschäftsführer des Spielvereins, mit. Auch der spielende Co-Trainer Peter Janßen, der derzeit eine langwierige Verletzung auskuriert, bleibt bei der Mannschaft, die auf dem besten Weg ist, den sofortigen Wiederaufstieg in die Bezirksliga zu schaffen, an Bord.