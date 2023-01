Fußball-Stadtmeisterschaft in Kleve Ausrichter SSV Reichswalde zieht ein positives Fazit

Auch von Seiten der Mannschaften war der Tenor ein durchweg positiver – zumal es im Gegensatz zu manchem Turnier in der Vergangenheit keine schwereren Verletzungen gegeben hatte. Obwohl Gastgeber SSV Reichswalde die Gruppe B nach einer schmerzhaften 1:7-Niederlage im Nachbarschaftsduell gegen Materborn als Letzter abgeschlossen hatte, war Trainer Andreas Oymann am Ende des Tages in bester Stimmung. „Die Stadtmeisterschaften haben bei mir einen hohen Stellenwert. Gemeinsam mit der Jugend-Abteilung und den Alten Herren ließ sich die Organisation gut bewältigen. In den vergangenen Jahren war die Halle so spät am Tag nicht so voll“, sagte Oymann.