Fußball-Landesliga Sven Schützek ist neuer Trainer der Spvgg. Sterkrade-Nord

Die nächste Liga-Partie nach der Winterpause steht am Sonntag, 26. Februar, an. Dann erwartet die Spvgg. Sterkrade-Nord den TSV Wachtendonk-Wankum, der als Vorletzter zu den Konkurrenten im Rennen um den Klassenerhalt gehört. Das Wiedersehen mit der SV Hönnepel-Niedermörmter wird es für Schützek zwei Monate später geben. Die Spvgg. Sterkrade-Nord tritt am Sonntag, 30. April, an der Düffelsmühle in Kalkar an.