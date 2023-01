Klever Fußball-Stadtmeisterschaft in der Halle Drei Favoriten für den Titel unterm Dach

Am morgigen Samstag kann Christian Roeskens endlich den nächsten Versuch starten, sich seinen sportlichen Traum zu erfüllen. Denn nachdem die Titelkämpfe zweimal wegen der Corona-Pandemie hatten abgesagt werden müssen, gibt es jetzt wieder grünes Licht für den Budenzauber. Die Stadtmeisterschaft findet am Samstag ab 11 Uhr in der Sporthalle des Konrad-Adenauer-Gymnasiums in Kellen statt. Ausrichter ist der SSV Reichswalde. Und der Bezirksligist SV Rindern gehört beim Rennen um den Titel unterm Dach zumindest zum Favoritenkreis. Zudem werden der 1. FC Kleve, der wie schon 2018 und 2019 bei seinem Titelgewinn mit der in der Bezirksliga spielenden zweiten Mannschaft antreten wird, und der ambitionierte B-Ligist Siegfried Materborn, der in seiner Gruppe mit weißer Weste an der Spitze steht, als Kandidaten auf den Gewinn der Stadtmeisterschaft hoch gehandelt.