Das große Läuferfest in Pfalzdorf Theo Aymanns ist ein Dauerrenner beim Sylvesterlauf

Info

Meldungen 2164 Meldungen sind für die vier Rennen eingegangen. „Wir haben damit unser Ziel erreicht, dass mehr als 2000 Läufer und Läuferinnen am Start sind“, sagt Tim Verhoeven vom Organisationsteam. Nachmeldungen sind beim Sylvesterlauf nicht möglich.

Zeitplan Der 5000-Meter-Lauf wird um 13.15 Uhr gestartet. Es folgen das Schülerrennen über 1500 Meter (14.15 Uhr), die Bambiniläufe über 500 Meter für Mädchen (14.30 Uhr) und Jungen (14.40 Uhr) sowie das Hauptrennen über 10.000 Meter (15 Uhr).

Rekorde Torsten Graw vom TV Wattenscheid hält seit 2011 in 30:43 Minuten den Streckenrekord über 10.000 Meter. Patrick Haltermann (LAZ Rhede) erzielte 2005 in 15:25 Minuten die bislang schnellste Zeit über 5000 Meter. Tim Verhoeven vom Organisationsteams rechnet damit, dass die Bestmarke über 5000 Meter am Samstag geknackt werden könnte. Er traut dies dem Gocher Luca Fröhling, der für den LV Marathon Kleve startet, zu.

Shuttlebus Alemannia Pfalzdorf bietet am Samstag von 11.30 bis 17 Uhr für Teilnehmer und Zuschauer wieder einen Shuttlebus vom GoFa-Parkplatz, Am Mooshof 18, an.

Startunterlagen Sie können am heutigen Freitag von 17 bis 20 Uhr und am Samstag ab 11 Uhr in der Grundschule Pfalzdorf abgeholt werden.