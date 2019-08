Kleve : Pläne zur Deichsanierung Kleve liegen bald aus

Derzeit sind die Bagger in der Nähe der Rheinbrücke zugange. Danach kommt der Bereich zwischen Griethausen und Wardhausen dran. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis einschließlich 28. Oktober schriftlich Einwendungen einreichen.

Der Deichverband Xanten-Kleve plant eine Deichsanierung im Bereich von Griethausen bis Wardhausen. Die Planunterlagen dazu liegen in der Zeit vom 28. August bis einschließlich 27. September bei der Stadt Kleve im Fachbereich Planen und Bauen, Zimmer 3.29, Minoritenplatz 1, aus.

Der Sanierungsabschnitt von rund 1,7 Kilometer liegt linksrheinisch, beginnt am Ortsausgang von Griethausen bei Rhein-Kilometer 857,54 und endet in Wardhausen in Höhe des Johanna-Sebus-Denkmals bei Rhein-Kilometer 859,15. Neben der Deichbaumaßnahme sollen auch das Spoy-Schöpfwerk und der Spoy-Durchlass neu gebaut sowie die Schleusenanlage Brienen vollständig zurückgebaut werden.