Leichtathletik : Testen für den 28. Klever Citylauf

Seit 18. Jahren richtet der LV Marathon den Klever Citylauf aus.

Möglichst schnell durch das Herz Kleves laufen. Das ist am Samstag, 7. September, wieder das Ziel. An diesem Tag veranstaltet der LV Marathon Kleve die 28. Auflage des Citylaufs. Zuvor bietet der Verein zweimal die Gelegenheit, die Strecke in Probeläufen zu erkunden. Am 25. August und 1. September, jeweils ab 10 Uhr, ist dazu der Start am Elsa-Brunnen. Sechs Rennen sind in diesem Jahr beim Citylauf ausgeschrieben. Etliche Preise gibt es über Urkunden und Medaillen hinaus zu gewinnen. So erhalten etwa die teilnehmerstärksten Grundschulen Geldpreise. Meldeschluss ist am Mittwoch, 4. September, 24 Uhr. Gegen eine Nachmeldegebühr besteht jedoch die Möglichkeit, noch am Tag selbst, sich einen Startplatz zu sichern. RP-Foto:klaus stade