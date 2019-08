Kellen : Kinderschützenfest in Kellen

Kinderschützenfest in Kellen

Kinderschützenfest des Kellener Schützenvereins vor der großen Kirmes.

(RP) Aufgrund des Regenwetters begleiteten bange Blick den Auftakt des Kinderschützenfestes des Kellener Schützenverein. Petrus hatte jedoch ein Einsehen. Als unter singendem Spiel des Tambourcorps Altkalkar die scheidenden Jungregenten Clara Giebels und Jan Hülswitt abgeholt wurden, bescherte der Wettergott trockenes Wetter und später sogar Sonnenstrahlen. Verdientermaßen stand der Nachwuchs in seinem VIP-Bereich im Zentrum des Kinderschützenfestes. Erstmals hatte auch die Jugendkompanie unter Leitung von Hauptmann Daniel Struckmeyer das Laserschießen für Kinder eigenständig neu gestaltet.

Kinderkönigin wurde Marie Bleisteiner. Beim Luftgewehrschießen konnte sich bei den Jugendlichen Johanna Fleuren (Prinzessin) den Vogelrest von der Stange holen. Sie war bereits 2016 Kinderkönigin gewesen. Beide Neuregentinnen wurden proklamiert und von der Schützengemeinde nach Hause begleitet. Zuvor nahm Hauptmann Daniel Struckmeyer eine Ehrung für die an der Ideengebung und Umsetzung des neuen Laserschießens beteiligten Jungschützen vor. Carsten Weyers, Patrick Weyers, Matthias Vervoorts, Alexander Giebels und Jan Coumans erhielten die erste Leistungsnadel der Jugendkompanie des Kellener Schützenvereins sowie donnernden Applaus. Präsident Thomas Rehm bekräftigte, dass der Verein stolz auf die gezeigte Leistung sei. Am Wochenende finden dann die weiteren Veranstaltungen um Kirmes und Heimat- und Volksschützenfest in Kellen statt.