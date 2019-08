Vorschlag : Spielplätze für ältere Jugendliche öffnen

Jugendliche über 14 Jahren sind hier unerwünscht. Foto: Marc Cattelaens

Kleve Die Stadt Kleve will erreichen, dass künftig auch über 14-Jährige Spiel- und Bolzplätze nutzen dürfen.

Warum sollen nicht auch 15-Jährige auf dem Bolzplatz kicken dürfen? Diese Frage stellt man sich derzeit in der Klever Stadtverwaltung. Und die Stadt ist sich sicher: „So mancher wird sich diese Frage vielleicht schon gestellt haben“, wie sie in einer Pressemitteilung betont. Deswegen hat sie eine Anregung an die Politik: Sie soll beschließen, dass die Altersregelung gelockert wird.

Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Kleve wird sich mit eben dieser Frage beschäftigen. In der kommenden Sitzung am Mittwoch, 28. August, wird darüber beraten, die bisherige pauschale Altersgrenze von maximal 14 Jahren für die städtischen Spiel- und Bolzplätze aufzuheben. Entscheiden wird schließlich der Rat der Stadt Kleve, ob die hierfür erforderliche Änderung der entsprechenden ordnungsbehördlichen Verordnung kommt. Sofern der Rat dies im Oktober 2019 beschließt, könnten die städtischen Spiel- und Bolzplätzen künftig auch von Jugendlichen und jungen Erwachsenen genutzt werden.

„Die öffentlichen Spielflächen sollen die Belange der Jugendförderung, des Sports, der Freizeit und Erholung sowie die sozialen Belange in der Bevölkerung berücksichtigen. Insbesondere müssen Räume geschaffen werden, die der Jugend Gelegenheiten zum Spielen und zur freien Entfaltung ihrer Persönlichkeit bieten“, argumentiert de Stadtverwaltung. Besonders im Hinblick auf die „immer weiterwachsende Medialisierung und Nutzung sozialer Netzwerke“ seien öffentliche Spielflächen dazu geeignet, „den nötigen Ausgleich in der Natur, in sportlicher Betätigung und im Miteinander“ zu schaffen, so die Stadt. Denn sie seien „Orte der Begegnung und des persönlichen Austauschs.“

Offenbar hat die Verwaltung den Eindruck, dass Jugendliche und jungen Erwachsene durch die derzeitige Regelung auf Spiel- und Bolzplätzen ausgegrenzt werden. Ihnen sollen „geeignete öffentliche Räume zur Verfügung gestellt werden“, Vorbild ist das Konzept „Junge Mitte“. Eine starre Altersgrenze von 14 Jahren sei nicht mehr zeit- und sachgemäß, so die Verwaltung. Hingegen würde eine Lockerung der Altersbegrenzung die Möglichkeit bieten, den Interessen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen besser gerecht zu werden.

Die Verwaltung führt noch einen weiteren Aspekt ins Feld: „Auch die Nutzungsmöglichkeiten auf öffentlichen Spielplätzen haben sich teilweise durch Fitnessgeräte an einigen Standorten verändert und werden sich in Zukunft weiterentwickeln. Wenngleich die Nutzung von Spielgeräten weiterhin Kindern bis zu 14 Jahren vorbehalten werden soll, sollen auch Jugendliche und junge Erwachsene die für sie ausgelegten Geräte nutzen können.“