Fußball Kreisliga B : B1: Nach Fehlstart von SVR II: „Vorne hui, hinten pfui.“

Kreis Kleve Die bevorstehenden Partien der Kreisliga B1 im Überblick.

Kreisliga B1: DJK Appeldorn - SGE Bedburg-Hau III (Sa., 16 Uhr). „Wir wollen aus jedem Spiel etwas mitnehmen. Wir hoffen, ähnlich aufzutreten, wie beim Match in Rindern“, sagt SGE-Coach Björn Mende, der mit dem bisherigen Saisonverlauf (7 Punkte) seiner Truppe zufrieden ist.

Viktoria Goch II - SG Keeken/Schanz. Die Gastgeber sind als Neuling augenscheinlich noch nicht in der B-Liga angekommen. Sie stehen ohne Punkte auf einem Abstiegsplatz, und Trainer Ernes Tiganj muss seine Truppe vorrangig defensiv neu justieren (15 Gegentore).

SV Schottheide-Frasselt - BV DJK Kellen II. Die Hausherren waren am Donnerstag in Grieth aktiv und empfangen die angeschlagene Truppe von BV-Trainer Jan Skotnicki, die jüngst gegen Griethausen eine unerwartete Pleite einstecken musste.

SV Griethausen - SuS Kalkar. Zwei Gewinner des letzten Wochenendes stehen sich am Postdeich gegenüber, und beide gewannen 5:3. Was jeweils für eine torhungrige Offensive wie auch nicht sattelfeste Defensive spricht. Von daher wird mit einem offenen Schlagabtausch gerechnet. „Wir stecken in einem Umbruch, wollen einen Neuaufbau starten und denken nur von Spiel zu Spiel. Wir werden Griethausen keinesfalls unterschätzen“, erklärt SuS-Trainer Dennis Thyssen.