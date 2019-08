Klever Grüne : „Bürgermeisterin muss abgelöst werden“

Kleve Die Klever Grünen rechnen mit Sonja Northing ab. Die Stadt habe in vier Jahren einen verwaltungsinternen Stillstand erleben müssen, sagt Fraktionschefin Hedwig Meyer-Wilmes. Ob die Grünen einen eigenen Kandidaten aufstellen, ist noch offen.

Ob sie mit einem eigenen Bürgermeisterkandidaten in den Wahlkampf ziehen, dazu halten sich die beiden Grünen-Frauen bedeckt. Darüber werden die Gremien der Partei noch diskutieren und entsprechend beschließen, sagen sie. „Unsere Maxime ist: Die Bürgermeisterin muss abgelöst werden“, sagt Meyer-Wilmes. Mit Sonja Northing habe die Stadt in den vergangenen vier Jahren nicht nur einen verwaltungsinternen Stillstand erleben müssen. Nicht einmal ihre eigenen Themen – ein Kulturzentrum und die Partnerschaft mit Swinemünde in Polen – habe Northing bis jetzt erledigen können. Und schaue man auf das Stückchen Blumenwiese in der Wallgrabenzone, dann sei ihr Schritt auf Fridays for Future (FFF) reine Symbolpolitik. Dass die Grünen-Kreistagsfraktion (wie SPD und FDP) mit Peter Driessen (parteilos, ehemals CDU) in den Wahlkampf zieht, begrüße sie persönlich, sagt Meyer-Wilmes. Man habe damit einen Kandidaten, der wirklich mit allen Fraktionen reden könne, sagt sie.