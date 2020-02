Interview : Erste Ansprechpartner für die Einzelhändler

Lena Börsting ist Citymanagerin in Kleve. Foto: Mediamixx

Kleve Gemeinsam mit Petra Hendricks möchte Lena Börsting Kleve nach vorne bringen.

Von Marc Cattelaens

Ein Duo für die Innenstadt: Mittlerweile ist Lena Börsting gemeinsam mit Petra Hendricks als Citymanagerin tätig. Ziel der beiden ist es, die Innenstadt weiterzuentwickeln und fit für die Zukunft zu machen. Im RP-Gespräch stellt Lena Börsting sich und ihre Aufgaben vor.

Sie sind neu in Kleve. Bitte stellen Sie sich kurz vor...

Lena Börsting Ich bin 31 Jahre alt und wohne in Essen. Geboren und aufgewachsen bin ich in Borken. Zuletzt habe ich in Bottrop als Quartiersmanagerin und als Sanierungsmanagerin für die Stadt Dormagen gearbeitet. In Kleve habe ich nun die Nachfolge von Citymanagerin Anke Sandkamp angetreten.

Was sind ihre Aufgaben und Ziele?

Börsting Wir sind für die Klever Einzelhändler bei Fragen und Anregungen zur Innenstadt die erste Anlaufstelle. Unsere Aufgabe ist es, alle Zielgruppen in die Innenstadtentwicklung einzubinden und den regelmäßigen Austausch zu fördern. Gerade, weil in Kleve keine übergreifende Händlervereinigung besteht, ist es wichtig, miteinander zu kommunizieren und an einem Strang zu ziehen.

Wie teilen Sie und Petra Hendricks sich die Arbeit auf?