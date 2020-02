Stiftschor Kleve hat keine Sänger mehr : Stifts- und Propsteichor hört auf

Kleve Für den traditionsreichen Chor ist kein Nachwuchs mehr zu finden.

Vor nunmehr zehn Jahren erschien zum Jubiläum „200 Jahre Stifts- und Propsteichor St.-Mariä-Himmelfahrt Kleve“ eine prächtige Festschrift. Im September 2009 gehörten noch 47 aktive Sängerinnen und Sänger dem Chor an. Präses war seinerzeit Propst Theodor Michelbrink; Chorleiter Kantor Heinz Kersken. Heute, zehn Jahre später, gehören zum Propsteichor, der 1810 gegründet wurde, nur noch 17 Mitglieder, acht Damen im Sopran, sieben Damen im Alt, zwei Herren im Bass, von denen einer nicht mehr regelmäßig an den Proben teilnehmen konnte, und kein einziger Tenor-Sänger. So ging jetzt mit einem festlichen Abendessen in der Wasserburg Rindern der Chor nach 210 Jahren in den „Ruhestand“.