Gastronomie : „Siekmann“-Inhaber suchen Nachfolger

Gerlinde und Hermann Theissen im Saal des Restaurant Siekmann, das sie verkaufen möchten. Foto: Anja Settnik

Kalkar Seit mehr als 100 Jahren besteht das Hotel Siekmann in Kalkar. Hermann und Gerlinde Theissen möchten in absehbarer Zeit aus der Gastronomie aussteigen und suchen deshalb einen Käufer.

Stammgäste, die schon mal auf die Internetseite des Lokals gucken oder Kalkarer, die im Vorübergehen einen Blick auf die Speisenkarte an der Fassade werfen, werden es schon bemerkt haben: Im neuen Jahr hat sich etwas geändert bei Sieckmann an der Kesselstraße in Kalkar. Die Karte ist jetzt weniger umfangreich, außerdem wurden die Öffnungszeiten reduziert. Die Inhaber, Gerlinde und Hermann Theissen, suchen nach einem Käufer für das traditionsreiche Lokal, zu dem neben dem Restaurant auch elf Fremdenzimmer gehören. Vom Koch hat sich das Ehepaar schon getrennt (er hat leicht eine andere Stelle gefunden), vorerst steht Hermann Theissen selbst hinter dem Herd.

„Ich bin mit 63 Jahren in einem Alter, in dem man ans Aufhören denken darf, und wir haben keinen Nachfolger, denn unsere Kinder haben andere Berufsentscheidungen getroffen“, sagt der Kalkarer. Das Haus hat einen guten Namen, war über Generationen hinweg beliebt bei den Menschen aus der Region, die sich auf gutes Essen und professionelle Bedienung verlassen konnten. Unzählige Familienfeiern haben bei Siekmann stattgefunden, Vereine trafen sich in unterschiedlich großen Sälen, früher war wohl auch der Platz an der Theke beliebt.

info Ein Hotel mit langer Tradition Im Ortskern Eröffnet wurde das Hotel an der Kesselstraße im Jahr 1912. Öffnungszeiten Seit Jahresbeginn Montag und Dienstag von 17-20 Uhr geöffnet, Mittwoch/Donnerstag geschlossen, Freitag/Samstag 17-20 Uhr, Sonntag 12-16 Uhr.

Aber in der Gastronomie hat sich viel geändert. Der Kalkarer Markt zieht die Gäste von nah und fern an, Gaststätten, die ein paar Meter außerhalb liegen, haben es ähnlich schwer wie überall. Die Gaststätte Siekmann wurde 1912 gegründet, Schwiegervater Reinhold Siekmann baute sein Lokal großzügig aus. „Es gab hier mal einen Saal für 500 Personen, da wurde Karneval gefeiert und der Jägerball, alle möglichen gesellschaftlichen Ereignisse fanden statt“, erzählt Hermann Theissen. Seine Frau kann sich gut daran erinnern, wie in den 80ern ein neuer Saal für immerhin 120 Personen als Ersatz für den alten gebaut wurde, aber die Nutzung war bald rückläufig. „Saalgastronomie mitten in der Stadt ist wegen der Lärmbelästigung schwierig, hier wohnen ja überall Menschen“, sagt Gerlinde Theissen. Aus dem früheren Saal wurde die Wohnung der Inhaber, ein „kleiner“ Saal für 40 Personen reicht heute aus.

Das Thekengeschäft spielt in den meisten Lokalen kaum mehr eine Rolle, so ist es auch bei Siekmann. Und die Chefin gibt gerne zu, dass sie nach langen arbeitsreichen Tagen auch nie besonders erpicht darauf waren, an späten Abenden für ausdauernde Gäste noch Bier zu zapfen. Heutzutage sind es vor allem Beerdigungskaffees, am Wochenende die Kegelbahnen und ein paar Gäste fürs Restaurant, auf die man sich einstellen kann.

Die Zimmer des Hauses sind recht gut gebucht. „Im Sommerhalbjahr kommen viele Radtouristen, die für ein, zwei Nächte bleiben, außerdem bringt die Bundeswehr regelmäßig Soldaten bei uns unter“, erzählt Hermann Theissen. Die Gäste loben das gute Frühstück und die bequemen Betten. Dass das Zimmer-Design nicht mehr das aktuellste ist, wird bislang gerne hingenommen. „Wir sind fast ,retro’“, sagt Gerlinde Theissen schmunzelnd. „Aber es ist unstrittig, dass hier investiert und modernisiert werden muss.“

