Kommunalwahl 2020 : Grüne wollen mit Rolf Janssen Wahl in Kleve gewinnen

Grüne wollen mit Rolf Janssen Wahl in Kleve gewinnen

Kleve Auf der Mitgliederversammlung im Klever Kolpinghaus am Dienstagabend entschieden sich 22 von 23 Mitgliedern für den ehemaligen Chef der Umweltbetriebe der Stadt Kleve (USK).

Die Grünen haben gewählt: Mit Rolf Janssen – früher Chef der Umweltbetriebe der Stadt Kleve (USK), heute Geschäftsführer der Kreis Kleve Abfallwirtschaft GmbH (KKA) – wollen sie die Bürgermeisterwahl in Kleve im September 2020 gewinnen. 22 von insgesamt 23 stimmberechtigten Mitgliedern votierten auf der Versammlung des Stadtverbandes am Dienstagabend (4. Februar) im Kolpinghaus für Rolf Janssen. Neben der parteilosen Amtsinhaberin Sonja Northing (unterstützt von der SPD), Wolfgang Gebing (CDU), Daniel Rütter (FDP) ist er nun der vierte Kandidat für das Amt des ersten Bürgers, der ersten Bürgerin in der Schwanenstadt.