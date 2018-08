Kleve: Mittelalter im Museum Kurhaus

Kleve Die Sammlungspräsentation „Wasser & Wein II“ präsentiert ein Stück Mediengeschichte: Vom Manuskript über handkolorierte Drucke hin zum modernen Faksimile und interaktiven digitalen Seiten aus dem Stundenbuch.

Es ist ein prachtvolles Stück, das sich da zwischen diversen anderen Silberteilen aus verschiedenen Epochen in der Vitrine versteckt: 30 mal 20 Zentimeter ist der Buchdeckel groß, entstanden vor über 500 Jahren. Das bildreiche Stück wird in die Nachfolge des Klever Bildschnitzers Dries Holthuys verortet und entstand um 1490. Der Buchdeckel ist aus geprägten Leder und darauf steht eine glänzende Kreuzigungsgruppe mit Maria, Johannes und dem Gekreuzigten. In den Ecken des Buchdeckels sitzen wie in runden Siegeln die Symbole der vier Evangelisten.

Mit der neuen Einrichtung „Wasser & Wein II“ hat Kleves Museumsdirektor Harald Kunde die Dauerpräsentation des Mittelalters weiter geschärft, nachdem bei „Wasser & Wein I“ der Katharina von Kleve Saal neu geordnet wurde und man durch das Innen-Fenster schon von der Galerie aus einen Blick erhaschen kann. Neu im kleinen Kabinett mit den Miniaturen aus der Sammlung Wörner ist das Stundenbuch der Katharina von Kleve als Faksimile. Kunde ist stolz, damit ein Stück Mediengeschichte abbilden zu können: Die kostbar mit Gold verzierten Handschriften aus anderen Stundenbüchern, die aus der Sammlung Wörner ausgewählt wurden, in den Vitrinen linker Hand, rechts gedruckte Buchseiten, ebenfalls mit Gold verziert aber deutlich flacher in der Darstellung. Geradeaus steht jetzt das berühmte Stundenbuch, dessen Original tief im Inneren der New Yorker Bibliothek wie ein Schatz gehütet wird. Von den 1000 Faksimiles, die während der Restaurierung des Buches angefertigt wurden, sind sogar zwei in Kleve. Eines im Stadtarchiv, das derzeit in Wesel zu sehen ist, und das im Klever Museum, das gehütet unter Glas dauerhaft im Museum gezeigt wird. „Unseres ist eine Schenkung eines mit dem Hause verbundenen Mäzens - dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Kunde. Aus New York bekam Kunde digital aufbereitete Seiten, die jeder Besucher an einem von der Stadt gesponserten Tablet-Computer blättern und bei Belieben vergrößern kann.