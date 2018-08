Kleve: Fünf mal Jazz in Kleve

KLEVE Die Klever Jazzfreunde haben ihr Programm für die zweite Jahreshälfte vorgestellt. Fünf Konzerte sind geplant.

Das Rilano-Hotel sei mit seiner räumlichen Unterteilung dafür der perfekte Veranstaltungsort, so die erste Vorsitzende: Gespräche der Zuschauer im hinteren Bereich oder an der Bar würden vor der Bühne nicht stören – „eine tolle Club-Atmosphäre“. „Außerdem ist die Akustik dort sehr trocken, was die meisten Bands sehr schätzen“, so Kreßin, die eng mit Hotelmanagerin Annette Strähnz zusammenarbeitet.

Mit dem Konzert von „Three Fall & Melane“, das am Samstag, 27. Oktober, im Foyer vor dem Audimax der Klever Hochschule stattfindet, wollen die Jazzfreunde auch mehr Klever Studenten für den Jazz gewinnen. Das junge Quartett um Sängerin Melane interpretiert unter anderem Lieder von „Rage Against the Machine“ und den „Red Hot Chili Peppers“. „Die Band ist leicht zugänglich und wie ich glaube für die Studenten sehr passend“, sagt Kreßin. Eröffnet wird der Konzertabend von einem Ensemble der Hochschule. Das vierte Konzert findet am Freitag, 30. November, im Rilano-Hotel statt: Mit modernem Jazz wird das „Simon Below Quartett“, dessen Kopf aus Xanten kommt und bei „Jugend jazzt“ in NRW dreimal den ersten Preis holte, aufwarten. Das letzte Konzert des Jahres werden die Klever Jazzfreunde traditionell drei Tage nach Heiligabend veranstalten: Am Donnerstag, 27. Dezember, treten „Indigo ft. Mara Minjoli“ im Rilano-Hotel auf und wollen vor allem der US-Legende Ray Charles Tribut zollen.