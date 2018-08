Kleve: Haus Koekkoek mit Katalog zu Wieland Payer

Kleve Beim Kerber-Verlag ist ein Buch zu Wieland Payer erschienen. Dieses kann auch als Katalog zu der feinen Ausstellung mit Landschafts-Pastellen des Erfurters im Haus Koekkoek verstanden werden und liegt im Künstlerhaus aus.

In der Ausstellung „Lichtung“ im Klever Haus Koekkoek entführt Payer in seine wundersam gemalten Landschaften – Waldlandschaften oder die Felsen Islands, deren Romantik durch mythische Fantasie-ähnliche Figuren aufgebrochen wird. „Als brillanter Zeichner baut er eine Sphäre der Überwältigung, des schönen Scheins und der Traumseligkeit auf. Sie zieht den Betrachter magisch an, bis er erwacht“, schreibt Michael Freitag in dem Katalogbuch. Payer bricht mit den Traditionen, die man in seiner Landschaftsmalerei vielleicht erkennt – all die Maler, die wie er den Tann’, das Firmament und die hohen Buchen und Eichen gemalt haben – indem er zum Pastell greift, jenes zarte Farbgemisch, das lange als untauglich für die große Form der Landschaft galt. Payer geht mit dem Schimmer feinen Staubs des Pastells auf ganz große Formate, zieht das Papier auf Holzplatten auf und „verschiebt damit den Akzent von der Zeichnung wieder in Richtung Malerei“, wie Freitag schreibt.