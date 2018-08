Kleve: Autorin Hiltrud Leenders gestorben

Kleve Hiltrud Leenders ist tot. Nach langer, schwerer Krankheit starb die Autorin am vergangenen Wochenende nur wenige Wochen, nachdem ihr erster Roman „Pfaffs Hof“ erschien.

Fast ein Dutzend Jahre hat sie an diesem Buch getragen, ehe sie es schließlich beim Rowohlt-Verlag veröffentlichte. Dem Verlag, in dem auch die meisten Kriminalromane erschienen, die Hilturd Leenders als Teil des niederrheinischen Trio Criminale schrieb, dessen Arbeit sie zuletzt ruhen ließ, um sich ganz Pfaffs Hof zu widmen. Doch Pfaffs Hof sollte ihr letztes Buch sein. Ihre sprachliche Liebe galt aber der Lyrik, sie veröffentlichte einen Gedichtband und bezeichnete sich selbst in einem der Leenders/ Bay/ Leenders-Krimis als Lyrikerin.

Leenders, 1955 in Nierswalde geboren, studierte nach dem Abitur Germanistik und Anglistik, hatte ein Faible für Linguistik und arbeitete zeitweise als Übersetzerin, seit 1990 als Autorin. Die Mutter von zwei Söhnen engagierte sich ehrenamtlich in Kleve in verschiedenen Vereinen und gehörte zu den Gründungsmitgliedern des Montessori-Fördervereins, der sich für die Montessori-Pädagogik in Kleve stark macht.