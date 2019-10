Kleve : Jahresabschluss der Heimatpfleger

Donsbrüggen Besondere Themen stellen der Bundeswettbewerb 2019 „Unser Dorf hat Zukunft“ mit dem Golddorf Schaephuysen und dem Bronzedorf Louisendorf dar, ferner der Kreiswettbewerb 2020 und ebenso die Durchführung der bundesweiten Aktion „Tag der offenen Gartentür“ am 28. Juni 2020.

(RP) Am Samstag, 12. Oktober, hält der Kreisverband Kleve für Heimatpflege seine Jahrestagung im Canisiushaus in Donsbrüggen, Kranenburger Straße 29, ab. Die Veranstaltung beginnt um 14.30 Uhr mit der Mitgliederversammlung. Neben den üblichen Regularien und dem Geschäfts- und Kassenbericht werden in dieser Mitgliederversammlung Vorstandsmitglieder, Beiratsmitglieder und die Kommissionen der verbandseigenen Gartenwettbewerbe gewählt sowie Kommissionsmitglieder für den Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft 2020“ nominiert und die neue Satzung zur Diskussion gestellt.