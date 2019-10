„Movie & More“ : Broscheit: Großes Kino im Tichelpark

Großes Kino in Kleve: Regisseur Erkan Acar, Xenia Assenza und Guido Broscheit kamen mit „Ronny & Klaid“ zu den Tichelpark Cinemas. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Schauspieler und Produzent aus Kleve steht vor der Premiere von „Ronny & Klaid“. 300 Besucher bekamen bei „Movie & More“ nicht nur den neuen Streifen zu sehen, sondern auch eine interessante Talkshow.

Die Tichelpark Cinemas in Kleve sind zwar nicht Hollywood, doch ein bisschen Glamour kam jetzt schon in die Kreisstadt, als Schauspieler Guido Broscheit im Rahmen der neuen Veranstaltungsreihe „Movie & More“ mit seiner Kollegin Xenia Assenza und Regisseur Erkan Acar in die Schwanenstadt kam, um bereits zwei Wochen vor dem bundesweiten Start am 10. Oktober die Komödie „Ronny & Klaid“ vorzustellen.

„Die Leidenschaft und Hartnäckigkeit hat sich gelohnt“, sagt der 51-Jährige, der als Kind in Rindern aufgewachsen war und vor über drei Jahrzehnten im Freiherr-vom-Stein-Gymnasium sein Abitur machte. Broscheit ist als zwielichtiger Casinobetreiber Bernhard Chipper nicht nur einer der Hauptakteure des Streifens, sondern gleichzeitig auch Produzent. „Über vier Jahre war ich unterwegs von den ersten Schnitten bis zur Abnahme“, sagt der Klever, der mittlerweile in Berlin wohnt. Im Oktober 2015 war der erste von insgesamt 41 Drehtagen, die ausschließlich in Berlin und Umland gedreht wurden. „Wir haben den Film ohne Fördergelder finanziert, alles sehr unkonventionell“, erzählt der Schauspieler, der gemeinsam mit Regisseur Erkan Acar die Akteure ausgesucht hat. Zum Ensemble gehören neben Franz Dinda und Sahin Eryilmaz als „Ronny & Klaid“ auch weitere bekannte Größen wie Golden-Globe-Gewinner Fatih Akin und Jenny Elvers. Die Weltpremiere gab es im vergangenen Jahr beim Filmfest München, nach der Berlinale zweitgrößtes Event. „Die Reaktionen waren damals begeisternd“, sagt Broscheit. Und auch im Tichelpark wurde jetzt herzhaft gelacht. Die 300 Besucher im gut besuchten großen Saal sahen nicht nur den Film, sondern vorher noch eine interessante Talkshow mit den Protagonisten.

info Guido Broscheit ist gut im Rennen Faking Bullshit In dieser Kinokomödie hat der Klever eine schöne Rolle als Biker. Hauptdarsteller ist Bjarne Mädel, bekannt auch als „Tatortreiniger“. Til Schweiger Im neuen Film „Die Hochzeit“ spielt er ebenfalls mit.

„Es war auch eine schöne Gelegenheit, mal wieder an den Niederrhein zu kommen“, betont der Klever, der einige Tage in der alten Heimat verbrachte. „Zuhause schmeckt es immer noch am besten“, sagt Guido Broscheit und freute sich, dass Mutter Gerda für Familie und Freunde in Rindern kochte. Unter anderem war Guidos Bruder Elmar auch dabei.

In den nächsten Tagen hat der Schauspieler und Produzent alle Hände voll zu tun, um die Deutschlandpremiere vorzubereiten. Mit viel Prominenz geht der Streifen am 8. Oktober vorab am Potsdamer Platz in Berlin über die Bühne. „Das Kino wird dann aus allen Nähten platzen“, verspricht Broscheit, der hofft, dass die Komödie schließlich auch kommerziell ein Erfolg wird.