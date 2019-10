Vorstand gewählt : Ärztekammer-Chef fordert Neugliederung des Notdienstes

Der neue Vorstand der Ärztekammer (v.l.): Rudolf Schlabbers, Christoph Baumsteiger, Friedhelm Röhrig, Elke Floehr, Wolfram Althoff, Marie Luise Klauke, Christian Dienefeld, Georg Foitzik und Axel Burggraf. Foto: Ärztekammer Kreis Kleve

Kleve „Wir brauchen Notfallpraxen in den Krankenhäusern, in denen dann der ärztliche Notdienst stattfindet“, sagt der Orthopäde Wolfram Althoff. Er ist der alte und neue Vorsitzende der Ärztekammer Kreis Kleve.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Cattelaens

Bei der konstituierenden Sitzung der Ärztekammer Kreis Kleve wurde der neue Vorstands die Amtszeit 2019 bis 2024 gewählt. Der alte und neue Vorsitzende ist der Orthopäde Wolfram Althoff, niedergelassener Facharzt in Kleve. Zu seinem Stellvertreter wurde Christoph Baumsteiger, Chefarzt der Abteilung für Neurologie an der Föhrenbachklinik, gewählt. Beisitzer sind: Rudolf Schlabbers, Friedhelm Röhrig, Elke Floehr, Marie Luise Klauke, Christian Dienefeld, Georg Foitzik und Axel Burggraf.

Viele Patienten wissen nicht so recht, was die Aufgaben der Ärztekammer sind, dabei profitieren sie letztlich auch von der Arbeit des Gremiums. So schaltet sich die Ärztekammer bei Konflikten zwischen Arzt und Patienten ein und berät in Einzelfällen. Sie stellt den ambulanten ärztlichen Notdienst in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) sicher. Die Ärztekammer bietet das örtliche Schlichtungswesen an, informiert und berät Ärzte sowie Patienten und kooperiert mit Selbsthilfegruppen.

Eine dringende Aufgabe sehen der Vorsitzende Wolfram Althoff und sein Stellvertreter Christoph Baumsteiger in der Neuordnung des Notdienstes. „Wir brauchen Notfallpraxen in den Krankenhäusern, in denen dann der ärztliche Notdienst stattfindet“, sagt Althoff. „Das ist schon lange überfällig“, ergänzt Baumsteiger. Durch die Verlagerung der Notdienstpraxen an die Krankenhäuser könnte bei gegebener medizinischer Notwendigkeit eine schnellere Weiterleitung in eine stationäre Behandlung erfolgen. „Durch Bereitstellung entsprechender Räumlichkeiten mit Assistenzpersonal würden sich auch die Kollegen und insbesondere die Kolleginnen in den Nachtstunden sicherer fühlen“, sagt Althoff.

Verbesserungsbedarf gebe es auch bei der bundesweiten Rufnummer 116117 für den kassenärztlichen Notdienst. „„Hier braucht es mehr und besser geschultes Personal, um gezielt die Symptome der Patienten zu erfragen und die gebotene Dringlichkeit einzuschätzen und in die Wege zu leiten. In der aktuellen Situation bedarf es einer gewissen Erziehung und Lenkung der Patienten – die steigenden Zahlen der Notfallptienten in den Krankenhausambulanzen und die steigende Anforderung des Notarztwagens sprechen für sich“, betont Althoff.