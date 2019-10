Gieseler Gedenkkonzert : Gedenkkonzert zum 100. Geburtstag von Walter Gieseler

Kleve Konzert zum 100. Geburtstag von Walter Gieseler überzeugte im Museum Kurhaus Kleve.

Eine lebendige Auseinandersetzung mit Walter Gieselers Werk sollte es werden – ganz im Sinne des neugierigen und experimentierfreudigen Meisters. Federführend beim Konzept war Jazzpianist und Komponist Daniel M. Ziegler, der gemeinsam mit Mirjam Hardenberg (Sopran, Violoncello) und Andreas Steffens (Saxophon, Electronics) ein kongeniales Trio bildete. Respektvoll und eigenwillig, verspielt und doch tiefgründig eigneten sich die drei im Museum Kurhaus Gieselers Musik an.

Neben kühnen Arrangements, Improvisationen und elektronischen Verfremdungen erklangen auch einige Originalwerke, wie die „Epigramme für Altsaxophon, Violoncello und Klavier“ oder die „Widmung“ für Streichtrio. Dabei war man immer wieder überrascht von der blühenden, expressiven Klangfülle – man spürte, dass Gieseler stets von der Melodie her dachte, dass er die Gefühle und das Herz seiner Zuhörer erreichen wollte.

Anrührend und hoch emotional etwa die „Vier Lieder nach Gedichten von Gottfried Benn“, in denen Ziegler und co. zur Original-Singstimme eine völlig neue Begleitung schufen. Mirjam Hardenbergs schlanker, kerniger Sopran erklomm mühelos gefährliche Höhen, mit viel Wärme gestaltete sie die melodischen Linien. Andreas Steffens am Altsaxophon antwortete mit wunderbar ausdrucksvollen Improvisationen über Zieglers traumverhangenen Klavierakkorden.