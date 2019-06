Louisendorf : Louisendorf hat Gold im Blick

Bedburg-Hau Drei Stunden, um die Besonderheiten eines Ortes zu präsentieren - kein Problem für die Louisendorfer. Die Bewertungskommission des Dorfwettbewerbs bekam einen umfassenden Einblick in ein sehr besonderes Dorf.

Zum Glück längst nicht so heiß wie es in den kommenden Tagen werden soll, dabei trocken bis zum Nachmittag – Louisendorf machte es seinen Besuchern leicht. Trockenen Fußes und ohne zu frieren konnten die Jury-Mitglieder die wichtigsten Örtlichkeiten erreichen. Allerdings waren sie auch froh darüber, einen Bus dabei zu haben, denn die Dörfer im Kreis Kleve sind oft ganz schön weitläufig. So fand die Begrüßung in der Elisabethkirche statt, danach ging’s weiter mit einem Gewerbe-Beispiel, das zudem Gastronomie zu bieten hat: Das Kia-Autohaus Weber hat ja die ehemalige Gaststätte Pollmann übernommen, zum Showroom umgebaut und bietet am Wochenende ein Café mit selbst gebackenem Kuchen an. Die unter Denkmalschutz stehende Alte Schmiede wurde besichtigt und eine der Louisendorf prägenden Alleen. Dass sich immer mehr Eigentümer bereit finden, ihren nicht mehr benötigten Gebäudealtbestand in Wohnungen umzubauen, kam gut an.