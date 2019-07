Bedburg-Hau : Louisendorf gewinnt Bronze bei Dorf-Wettbewerb

Bedburg-Hau Toller Erfolg für Louisendorf: Beim Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ hat das Örtchen die Bronze-Medaille erhalten. Das gab das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft am Donnerstag bekannt.

30 Teilnehmer waren in der Endausscheidung des Wettbewerbs auf Bundesebene vertreten. Acht Dörfer erhielten Gold, 15 Silber und sieben Bronze. Louisendorf wird als Bronze-Dorf mit einem Preisgeld in Höhe von 5000 Euro geehrt.

Julia Klöckner, die Bundesministerin für die ländlichen Räume, sagt: „Den 30 Bundessiegern unseres Wettbewerbs gratuliere ich sehr herzlich. Es ist beeindruckend, was die ausgezeichneten Dorfgemeinschaften ehrenamtlich auf die Beine gestellt haben. Sie haben eindrucksvoll unter Beweis gestellt, was bürgerschaftliches Engagement leisten kann. Es ist der Kitt unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts und gerade auf dem Land ein wesentlicher Standort- und Bleibefaktor.“

Jürgen Graven, Ortsvorsteher von Louisendorf, ist sehr stolz auf das Erreichte. „Für uns als kleines Dorf mit kleinen Möglichkeiten ist es toll, dass wir bis zur Bundeswettbewerbsebene gekommen sind“, sagt er. Graven freut sich schon auf die große Feier in Berlin, wenn am 24. Januar, die Bronze-Medaille offiziell übergeben wird. Eine 40-köpfige Delegation wird in die Bundeshauptstadt reisen, um die Medaille in Empfang zu nehmen. Wofür die Prämie von 5000 Euro verwendet werden könnte, davon hat Graven auch schon genaue Vorstellungen: „Nächstes Jahr steht die 200-Jahr-Feier mit Kirmes, Festakt und historischem Umzug an. Außerdem wollen wir ins Jakob-Imig-Archiv investieren.“