Kleve : Stabsstelle Integration und Inklusion stellt sich vor

Kleve Aufgabe der Stabsstelle ist es, durch Netzwerkarbeit, Koordination von Aktivitäten und Angeboten zur gesellschaftlichen und gleichberechtigten Teilhabe aller in Kleve lebenden Menschen beizutragen.

Stelleninhaberin Sonja Lemm begrüßt demzufolge die Kombination von Integration und Inklusion in ihrem neuen Aufgabenfeld. Sie birgt die Möglichkeit, das Thema Teilhabe und Chancengleichheit in den Fokus zu nehmen, ohne vorher in Zielgruppen zu denken. Als früheres Netzwerkmitglied im Bereich Integration ist sie jetzt Kontakt- und Koordinationsstelle für einen Bereich, der als Querschnittsthema viele Bereiche in Verwaltung und Öffentlichkeit betrifft. Die Aufgabe kann nur gelingen, so die Meinung von Sonja Lemm, wenn „wir uns Zeit für Gespräche nehmen, respektvoll in den Austausch gehen und offen für neue Ideen sind.“ Ihre Erfahrungen der letzten Jahre werden in künftige Netzwerkarbeit und in die Kommunikation mit Vertretern aus Rat und Verwaltung einfließen. Die Kontaktpflege zu den Bürgern der Stadt und allen, die privat oder beruflich thematische Berührungspunkte haben oder gern haben möchten, ist ihre Aufgabe, aber auch ein Anliegen.