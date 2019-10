Unternehmerabend der Kreis WFG : Kranenburg fördert privaten Wohnbau

Bürgermeister Günter Steins sprach im Bürgerhaus vor zahlreichen Gästen über Wohnungsbau in seiner Gemeinde. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kranenburg Beim Unternehmerabend der Kreis-Wirtschaftsförderung wurde deutlich: Die Grenzgemeinde will vor allem jungen Familien Bauland bieten. Unternehmer, die Rendite suchen, haben das Nachsehen.

Wieder ein volles Haus beim Unternehmerabend der Kreis-Wirtschaftsförderung (WFG) in Kranenburg. Im Bürgerhaus der Gemeinde erfuhr das Thema „Wohnungsbau in Kranenburg: Bedarfe – Flächen – Programme“ großes Interesse. Gastgeber Hans-Josef Kuypers, Geschäftsführer der Kreis WFG, erläuterte in seinen einleitenden Worten, wie hoch der Bedarf an Neubauten aus Sicht der Kreis Kleve Bauverwaltungs GmbH ist: „938 Wohnungen in den nächsten zehn Jahren“. Die Einschätzung des Wirtschaftsförderers: „Das ist machbar.“

Bürgermeister Günter Steins griff als Hauptredner des Abends ein eher unbequemes Thema auf: Leiharbeiter aus dem Ausland, die in Kranenburg untergebracht werden. „Osteuropäische Arbeitsmigranten sind bei uns herzlich willkommen. Sie brauchen auch Wohnraum“, sagte Steins. Gleichwohl räumte der Bürgermeister ein, dass die Situation konfliktgeladen sei. „Der ein oder andere Einwohner rümpft die Nase. Es gibt in Kranenburg derzeit 560 Mitbewohner aus EU-Staaten, die in den Niederlanden arbeiten. Dabei werden kulturelle Unterschiede deutlich: Abends wird gerne ausgiebig gefeiert“, sagte Steins. Deswegen habe sich Kranenburg einem Arbeitskreis, an dem auch die Stadt Emmerich am Rhein und die Euregio Rhein-Waal beteiligt sind, angeschlossen. „Wir wollen das Problem von Grund auf angehen“, deutete Steins an.

Frank Rosar, Stephan Kunz, Günter Steins, Hans-Josef Kuypers, Marc Peters, Andrea Franken, Matthias Braam, Frank Janßen und Thorsten Welmans (v.l.). Foto: Markus van Offern (mvo)

Info Wartezeit bei Anträgen ist ein Problem Fragerunde Im Anschluss an die Experten kam das Publikum zu Wort. Viele Gäste kritisierten, dass die Bearbeitung von Bauanträgen beim Kreis Kleve viel zu lange dauere. Investoren bemängelten, dass Kranenburg für sie zu wenig Flächen zur Verfügung stelle.

Dann wurde es konkret zum Thema Wohnungsbau: Im Wohngebiet Kranenburg Süd wurden, so Steins, jetzt 85 Wohneinheiten fertiggestellt. Im Areal Hasenpütt sollen 60 Wohneinheiten, Ein- und Mehrfamilienhäuser gemischt, gebaut werden. Das Gaugebiet Binnenfeld 2 in Nütterden ist fast fertig, Binnenfeld 3 ist im Bau, alle Grundstücke sind bereits vermarktet. Im Gebiet „Auf dem Poll“ sollen 65 Wohneinheiten entstehen, die Planung läuft.

Die Priorität, die die Gemeinde beim Thema Bauen setzt, erläuterte der Bürgermeister so: „Wir wollen jungen Familien Grundstücke zu sozial verträglichen Preisen bieten.“ Der Umkehrschluss: Investoren, die vor allem Rendite erzielen wollen, haben das Nachsehen. Eine Abfrage unter Antragstellern im Gebiet Kranenburg Süd, an der sich 33 beteiligt haben, habe folgende Bedarfe ergeben: Die meisten wollen ein Grundstückgröße von 500 bis 700 Quadratmetern. Und 96 Prozent möchten ein Einfamilienhaus errichten. Ein Ziel der Gemeinde sei es, die Siedlungsschwerpunkte, also Kranenburg und Nütterden, zu stärken. Eine Herausforderung sei der geförderte Wohnungsbau. „Hier gibt es bei uns noch Potenzial, aber wir wollen keine Mehrgeschossigkeit in Gebieten mit Einfamilienhäusern“, sagte Steins.

Wer bauen möchte, dem bieten sich jetzt beste Rahmenbedingungen. Davon sind Stephan Kunz (NRW.BANK), Thorsten Welmans (Sparkasse Rhein-Maas) und Frank Rosar (Volksbank Kleverland) überzeugt. Günstige Zinsen, auch über eine lange Kredit-Laufzeit, ermöglichen jetzt die Erfüllung des Traums vom Eigenheim, so das Fazit der Bankkaufleute.