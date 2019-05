Kleve : Bauland bleibt Mangelware

Die Zahl der verkauften Grundstücke sank 2018 um rund ein Viertel, die Preise stiegen kreisweit um knapp fünf Prozent. Die Zahl der verkauften Bauten sank leicht um zwei prozent. Umgesetzt wurden insgesamt 688 Millionen Euro.

Grundstücke: Bauland kostet im Kreis Kleve zwischen 110 und 175 Euro in mittlerer Wohnlage. In Zentrumsnähe der großen Städte liegen die Kosten dort zwischen 170 und 220 Euro. Am teuersten sind die Baugrundstücke inzwischen in der Kreisstadt Kleve.

Wohnbauland ist mit 110 bis 115 Euro für eine mittlere Lage am günstigsten in Weeze, Kalkar und Uedem zu haben. Deutlich teurer wird es, will man in Straelen oder Kleve bauen: Hier mussten jeweils 175 Euro pro Quadratmeter in mittlerer Lage aufgebracht werden. Goch, Emmerich und Kevelaer liegen für diese Lage bei 145 Euro/Quadratmeter, Geldern bei 140. Aber: „Ein geeignetes Baugrundstück zu finden, wird im Kreis Kleve von Jahr zu Jahr schwieriger. Das liegt vor allem am Deutlich erkennbaren Mangel an Baugrundstücken und den darauf folgenden Preissteigerungen“, sagt Dirk Brammen, Vorsitzender des Gutachterausschusses. Wurden 2016 noch 417 und 2017 immerhin noch 368 Parzellen verkauft, waren es 2018 nur noch 271. „In zwei Jahren ist das ein Minus von 35 Prozent“, so Brammen.