Reitsport : Reit- und Fahrverein „von Driesen“ ehrte Mitglieder

Goch-Asperden Die Jahreshauptversammlung von Asperden-Kessel war harmonisch. Zahlreiche Aktivitäten prägten das vergangene Jahr.

Sie verlief harmonisch, die Jahreshauptversammlung des Reit- und Fahrvereins „von Driesen“ Asperden-Kessel, zu der Vereinsvorsitzender Wolfgang Kösters zahlreiche Mitglieder im Casino der Reithalle an der Maasstraße begrüßen konnte. Hierbei zeigte der von Jana Denißen verfasste und von Margit Theis vorgetragene Jahresbericht noch einmal deutlich auf, wie umfangreich und auch erfolgreich das Engagement bzw. die Aktivitäten der „von Driesen“ Mitglieder in der vergangenen Saison gewesen ist. Aufgrund beruflicher Veränderungen schieden Jana Denißen als Beisitzerin für Öffentlichkeitsarbeit und Gerd Haastert als Vertreter der Fahrer aus dem erweiterten Vorstand aus. Künftig wird Alexander Fries die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins übernehmen. Für Gerd Haastert wurde Ludger Pitz als Vertreter der Fahrer in den erweiterten Vorstand berufen.