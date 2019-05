Kleve : AfD will in Klever Rat einziehen

AfD will in Klever Rat einziehen

Der im vergangenen Jahr gegründete Stadtverband der AfD hat 26 Mitglieder.

Seit einiger Zeit lassen sich Mitglieder des AfD-Stadtverbands regelmäßig in Ausschüssen oder Sitzungen des Klever Stadtrats sehen. Freilich nur auf der Zuschauerbank, denn Mandatsträger sind nicht in ihren Reihen. Die AfD will genau dies ändern. „Bei der Kommunalwahl 2020 wollen wir in Fraktionsstärke in den Stadtrat einziehen. Das werden wir auch schaffen“, sagt Tim Görtz. Der 42-Jährige ist der Sohn des ehemaligen Klever Kulturamtsleiters Rolf Görtz. Beruflich ist er im Außendienst für einen Kunststofffabrikanten tätig und in seiner Freizeit Vorstandsmitglied im AfD-Stadtverband.