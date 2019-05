Kleve : Die Hochschule im Fokus des Unternehmerfrühstücks

Kleve „Zehn Jahre Hochschule Rhein Waal – ein Gewinn für Region und Wirtschaft“, heißt es beim nächsten Unternehmerfrühstücks am Freitag, 24. Mai.

Wo wüsste man es besser als in der Kreisstadt? „Zehn Jahre Hochschule Rhein Waal – ein Gewinn für Region und Wirtschaft“, ist der Vortrag überschrieben, den Professor Dr. Eberhard Menzel, der Beauftragte für die Funktion des Präsidenten der Hochschule Rhein-Waal, im Rahmen des nächsten Unternehmerfrühstücks mit der Wirtschaftsförderung (WFG) Kreis Kleve halten wird. Am Freitag, 24. Mai, wird Sonja Northing, die Bürgermeisterin der Stadt Kleve, zusammen mit Wirtschaftsförderer Joachim Rasch die Interessierten ab 8 Uhr in der Stadthalle Kleve begrüßen. Und ganz sicher dürfte die Kreis-WfG ihre Begeisterung darüber zum Ausdruck bringen, dass Menzel wie auch Michael Strotkemper, der Kanzler der HSRW, ihren Beitrag für alle 16 kreisangehörigen Städte und Gemeinden zugesagt haben. Eben so, wie es vor einem Jahrzehnt auch Professorin Dr. Marie-Louise Klotz tat.