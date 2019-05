Kranenburg : 100 Jahre Sankt Elisabeth in Kranenburg

Das große Finale des Kindergarten-Jubelfestes wurde nach einem Gottesdienst gemeinsam gefeiert.

Der kindgerechte Gottesdienst, insbesondere gestaltet von den Kindern, den Erzieherinnen sowie dem Projektchor Acanthus gab den Start. Die Power-Point-Präsentation, quasi als „Ersatzpredigt“, brachte so manchen zum Schmunzeln. Im Anschluss fand unter den Klängen des Musikvereins Kranenburg auf dem Außengelände des Kindergartens die offizielle Eröffnung mit Begrüßungsworten der Leiterin und des Pastors sowie des Bürgermeisters, der einst selbst hier einige Zeit seiner Kinderjahre verbrachte, statt. „It’s time of my life“, der Wunschtitel der Leiterin Marga Cox, bekam eine besondere Bedeutung. Wer das Foyer betrat, staunte nicht schlecht: Eine mehrstöckige Geburtstagstorte mit 100 Kerzen (von Kindern künstlerisch gestaltete Papierrollen), deren Fertigungszeit exakt 100 Tage betrug, denn an jedem Kindergartentag wurde die Torte um eine Kerze erweitert, um am Jubiläumstag als Kunstwerk zu erstrahlen.