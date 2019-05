AOK : AOK stellt den Gesundheitsreport vor

Regionaldirektorin Barbara Nickesen präsentiert die aktuellsten Zahlen. Ein positiver Trend ist erkennbar.

Die Präsentation konnte sie gleich mit einer erfreulichen Nachricht eröffnen. Die Lebenserwartung von Brustkrebs-Patientinnen im Kreis Kleve liegt über dem NRW-Durchschnitt. Zudem haben an Prostatakrebs erkrankte Männer im Vergleich zu anderen Regionen hier die besten Überlebenschancen. „Jedoch rufen wir alle Personen dazu auf, die kostenlosen Screening-Angebote zu nutzen“, so Nickesen. Diese helfen bei der frühzeitigen Erkennung von Krebserkrankungen: „Die Heilungsraten könnten noch höher sein, wenn die Nutzung der Früherkennungsmaßnahmen steigt“, erklärt die Regionaldirektorin. Auch in Sachen Krankenstand gibt es gute Nachrichten zu vermelden. Mit 4,78 Prozent ist der Krankenstand der niedrigste im gesamten Rheinland. „Dies hängt auch damit zusammen, dass viele Arbeitnehmer hier eine starke Bindung zu ihrem Job vor Ort haben“, sagt Nickesen: „Wir haben im Kreis Kleve den niedrigsten Anteil an Pendlern.“

Ausbaufähig ist für sie aber der Anteil an Ärzten in unserer Region. Der Versorgungsgrad in Kleve und Goch ist unter hundert Prozent einer der schlechtesten im Gebiet der AOK. Außerdem sei die Versorgung in Krankheitsfällen am Wochenende nicht ausreichend, „sodass viele Menschen in die Ambulanz im Krankenhaus ausweichen“, so Olga Dortmann von der AOK.