Kranenburg : Feuerwehr Kranenburg: Thelosen bleibt Stellvertreter

Kranenburg Gemeindebrandinspektor Andreas Thelosen für weitere sechs Jahre zum stellvertretenden Leiter der Kranenburger Feuerwehr bestellt. Bürgermeister Steins überreichte die Ernennungsurkunde.

In seiner Zuständigkeit wirkt er insbesondere in den Bereichen der Bestandserfassungen und Materialkontrollen mit. Auch gehört er dem Team der Feuerwehrleute an, die sich um die Neubeschaffung von Fahrzeugen kümmert. Dazu gehören die erforderlichen Ausschreibungen, damit die Einsatzfahrzeuge nicht nur über den Stand der modernen Technik verfügen, sondern ihre hoheitlichen Aufgaben auch erfüllen können. Die Einsatzerfordernissen müssen den Fahrzeugen genügen.