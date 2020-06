Kino in Kleve : Tichelpark-Kinos öffnen wieder eingeschränkt

Kino-Chef Reinhard Berens. Foto: Julia Lörcks

Kleve Am Donnerstag, 2. Juli, geht der Betrieb in den Tichelpark-Kinos Kleve wieder los. Fünf Filme sind im Angebot. Nachmittags werden Filme für den Nachwuchs geboten, am Abend soll es durch alle Genres gehen.

Die Tichelpark-Cinemas öffnen am Donnerstag, 2. Juli, wieder. Das teilte Kino-Chef Reinhard Berens jetzt mit. „Wir öffnen unsere Kinos, wenn auch eingeschränkt, endlich wieder. Die Änderungen aber passen auch gut in diese Zeit“, sagt Berens. Ab 16.30 Uhr beginnen die Vorstellungen (das neue Programm ist jeweils am Montagabend online verfügbar). Fünf Filme sind im Angebot. Nachmittags werden Filme für den Nachwuchs geboten, am Abend soll es durch alle Genres gehen. Allerdings gibt es derzeit auf dem Markt noch keine wirklich neuen, großen Filme, so dass es auch Bekanntes und Arthouse-Kino geben wird. „Wir planen ,Bernadette’ mit Cate Blanchett zu zeigen, ein richtig guter Film“, sagt Berens als Beispiel. Aber das genaue Programm gibt es dann ab Montag auf der Kino-Seite.

Die angekündigten Änderungen sind vor allem den Corona-Vorschriften für Veranstalter geschuldet. So fühlt man sich auch wieder an das gute alte Kino mit festen Plätzen erinnert, als es noch die „Platzanweiserin gab“ (auch ein Film). „Wir haben Sitzplatznummerierung, so dass die bisherige freie Sitzplatzwahl entfällt“, sagt Berens. Aber auch der „Kinotag“ wird erweitert. „Fünf Euro für alle Filme jetzt am Montag, Dienstag und Mittwoch“, listet der Kino-Chef auf.

Die empfohlene Onlinebuchung der Tickets ist jetzt ohne zusätzliche Gebühren möglich. Die Sitzplatzbuchung erfolgt unter automatischer Berücksichtigung der Corona-Abstandsregelung. Geöffnet werden die Kinosäle 1 bis 5. „Die Kinosäle 6 bis 8 bleiben zunächst geschlossen“, so Berens. Natürlich gelten die Mund-Nasen-Schutz-Regeln bis zum Sitzplatz, ist der Ticketverkauf kontaktlos. Berens betont, dass bei Nichtbeachtung der Einlass verweigert werden kann.