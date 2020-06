Airportfinanzierung : Kreistag macht Geld für Airport frei

Mit frischem Geld vom Kreis wird es noch länger Flüge ab Weeze geben. Die Geschäftsführung hofft, ab 2023 wieder in die schwarzen Zahlen zu gelangen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kreis Kleve Mit der Mehrheit der Stimmen von CDU und AfD wurde im Kreistag dem Antrag, dem Flughafen Weeze durch eine Erhöhung der stillen Reserve aus der Coronakrise zu helfen, stattgegeben.

Kaum war die nicht-öffentlich geführte Debatte beendet und die Abstimmung durchgeführt, da wusste Flughafen-Geschäftsführer Ludger van Bebber schon Bescheid: Der Kreistag hat mehrheitlich dem Antrag von Landrat Wolfgang Spreen zugestimmt, dem Airport Weeze durch eine Sechs-Millionen-Finanzspritze aus der Existenzkrise heraus zu helfen. Wie berichtet, hatte van Bebber Alarm geschlagen, weil durch die Corona-Pandemie seit März nicht geflogen werden konnte – in Weeze wie an allen übrigen Flughäfen. „Dies ist ein guter Tag für die Beschäftigten, für die Gemeinde Weeze und die Region“, sagte ein hörbar erleichterter Flughafen-Chef, der zwar in Kürze nach Dortmund wechselt, aber in seiner Heimat sicher kein verwaistes Terminal hinterlassen möchte.

Wer offiziell erfahren wollte, wie die Kreispolitiker über das Thema Airport abstimmten, musste sich am Mittwochabend in Geduld fassen. Die Verabschiedung des Nachtragshaushalts, der durch verschiedene Corona-Belastungen nötig wurde, war ans Ende der Tagesordnung gesetzt worden. Ein Antrag der SPD, ihn zumindest an die Spitze der öffentlich beratenen Themen zu setzen, war abgelehnt worden. So galt es, eine langwierige nicht-öffentliche und sodann die für jedermann erlebbare Tagesordnung abzuwarten. Immerhin bestätigte die Pressesprecherin nach der noch geheimen Abstimmung das Ergebnis, das den ausharrenden Journalisten schon zu Ohren gekommen war: Dem Beschlussvorschlag der Verwaltung war in namentlicher Abstimmung mehrheitlich zugestimmt worden.

info Nachtrag mehrheitlich verabschiedet Erhöhung Vorgesehen waren im Kreishaushalt 3,12 Millionen Euro für die stille Beteiligung, nun wird sie um 2,22 Millionen auf 5,34 Millionen angehoben. Den Rest bis sechs Millionen zahlt die Gemeinde Weeze. Kredite Der Kreis greift für die diversen Corona-Folgekosten in seine Rücklage und muss Kredite aufnehmen - 6,2 Millionen Euro mehr als die vorgesehenen 53,25 Millionen Euro. Insgesamt werden der Rücklage 21,4 Millionen Euro entnommen, fünf Millionen mehr als geplant.

Dabei wird die CDU als stärkste Fraktion erleichtert gewesen sein, dass mehrere Mitglieder der übrigen Fraktionen, die sich vorab sämtlich gegen die weitere Unterstützung des Airport ausgesprochen hatten, fehlten: anscheinend krankheitshalber, Rainer Severin von den Linken war gar in der Nacht zuvor gestorben. Ein Blumensträußchen auf seinem leeren Platz ehrte ihn. Kai Habicht, für die AfD im Kreistag, stimmte mit der CDU. Dank der fehlenden Mitglieder und der Landratsstimme muss die Mehrheitsfraktion sich immerhin nicht nachsagen lassen, ihn nötig gehabt zu haben.