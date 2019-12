Im Glocken-Turm von Mehr : 50 Jahre Glocken-Beiern in Sankt Martinus

Kranenburg-Mehr Franz van Zoggel blickt auf ein goldenes Jubiläum: seit 50 Jahren schlägt er Glocken von Hand an.

„Ein Schnaps gehört dazu“, sagt der heute 70-jährige in Mehr geborene Rentner, der seit 1969 mehrmals jährlich über schmale Stufen und „Hühnerleitern“ den Turm den mittelalterlichen Turm von Sankt Martinus in Mehr erklimmt. Früher bekamen die Männer im Glockenstuhl Besuch vom Ortsvorsteher oder anderen Mehrer Bürgern, die eine Flasche Korn nach oben brachten. Beim Beiern sitzen die Männer auf einem Brett zwischen zwei Glockenhaltern, davor hängt die Glocke in ihrer Verankerung. In einem bestimmten Rhythmus schlagen sie per Hand mit dem Klöppel gegen die Innenwand der Glocke. „Dabei sind Muskeln gefragt, denn bei der großen Glocke ist der Klöppel rund 20 Kilo schwer, der bewegt werden muss“, sagt Franz van Zoggel. Gebeiert wird vor der Oster- und Pfingst-Festmesse, während der Prozession an Fronleichnam, beim Einzug der Kommunionkinder am Weißen Sonntag, bei der Firmung oder einem Bischofsbesuch, an St. Martin während des Umzuges und am Heiligen Abend von 17 bis 18 Uhr. Auch wenn einer der Beiermänner stirbt, werden die Glocken angeschlagen. Am Heiligabend waren fünf Leute im Einsatz, neben Franz van Zoggel seine Söhne Michael und Klaus, dazu Gerhard Derksen und erstmalig Markus Janßen. „Im Anfang hatten wir nur ein Wattebäuschchen in den Ohren. Heute sind wir mit Ohrenschützern und Handschuhen professionell ausgestattet“, sagt van Zoggel, der nach 50 Jahren vom Glockenbeiern Abschied nimmt.