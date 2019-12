SV Nütterden : Der Verein fürs Leben

Sie verließen Nütterden nie und auch nicht den Sportverein: Das Leben von Theo Klösters (90, l.) und seinem Bruder Willi (84) spielte sich immer rund um den Kirchturm des Kranenburger Ortsteils ab. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kranenburg-Nütterden Theo Klösters (90) und sein Bruder Willi (84) sind zusammen seit 125 Jahren Mitglied beim Sportverein Nütterden.

Von Peter Janssen

Das Haus der Familie Klösters liegt in Nütterden am Mühlenweg. Es ist solide gebaut und stammt aus den frühen 70er Jahren. Das Innere des Gebäudes hält, was Fassade und Vorgarten versprechen. Aufgeräumt und massiv eingerichtet. Im Wohnzimmer der Familie sitzen die Brüder Willi (84) und Theo Klösters (90) am Tisch. Vor ihnen liegen etliche Schwarz-Weiß-Bilder minderer Qualität von Fußball-Mannschaften, die sie aus einer Dose holen. Mit dem Finger tippen sie immer wieder auf Köpfe und nennen Namen dazu. „Da, Schurri Wanders, der kam damals als Spielertrainer von Sportclub“, sagt Theo Klösters. Willi ergänzt: „Das war ein Guter.“ In der Schachtel vor ihnen befindet sich ein Teil ihres Lebens. Ein Leben, das sich beim Sportverein Nütterden abspielte. Im vergangenen Monat wurden die Brüder für ihre Mitgliedschaft geehrt. Theo ist 80 Jahre im Verein, bei Willi sind es 75. In den 50er und 60er Jahren spielten sie in der ersten Mannschaft des SVN. Eine Elf, die ein Stück weit Vereinsgeschichte schrieb.

Seit ihrer Geburt wohnen die Brüder in Nütterden. Daran soll sich auch nichts ändern. Es gab nie einen Grund, den Kranenburger Ortsteil zu verlassen. Sie haben hier gefunden, was mit Liebe zu tun hat. Ihre Frauen und die zum Sportverein. Wenn die Männer Bilder, Zeitungsausschnitte oder Jubiläumsschriften durchschauen, freuen sie sich und erzählen dazu Geschichten. Doch spielen sie nicht allein mit der Nostalgie. Jener Sehnsucht, nach einer vergangenen Zeit, bei der es allein auf das Fazit hinausläuft „Früher war alles besser“.

Blick in die schneebedeckte Niederung. Der Zustand des Spielfelds war in den 60er Jahren kein Grund, eine Partie abzusagen. Willi Klösters ist Torwart und hockt in der unteren Reihe. Sein Bruder Theo kniet rechts neben ihm. Foto: Verein

Info Der Auf- und Abstieg des SV Nütterden 1927 Gründung als DJK Adler Nütterden 1927/28 die erste Mannschaft nimmt am Spielbetrieb teil. 1947 Johann Tripp ist der 1. Vorsitzende nach dem Krieg. Wahl eines vorläufigen Vorstands. 1952/53 Aufstieg in die 1. Kreisklasse. 1959/60 Aufstieg in die Bezirksklasse 1966/67 Abstieg in die 1. Kreisklasse 1982/83 Aufstieg in die Bezirksliga 1988 Eröffnung Rasenplatz 2015 Aufstieg in die Kreisliga A Mitglieder 500

Auch, weil nicht alles besser war. Theo Klösters hatte gerade mit dem Fußballspielen begonnen, da änderte sich das Leben radikal. Als Schüler wurde er Mitglied beim SV Nütterden. „Der hieß damals noch DJK Adler Nütterden“, erinnert er sich. In den 40er Jahren wechselte er als Jugendspieler zum SC Kleve 63. Grund dafür war der Zweite Weltkrieg. Nütterden bekam keine eigene Mannschaft mehr zusammen. Theo wurde vorzeitig zum Senior erklärt. Er schaffte es bei den Blau-Weißen bis in die erste Mannschaft und spielte dort mit SC-Legenden wie Karl-Heinz van der Lieck oder Fritz Claahssen zusammen.

Nachdem Deutschland zerbombt war, entwickelte sich ab 1948 der Fußball beim SV Nütterden wieder. Ein Hauch von Vereinsleben kam auf. „Die Leute hatten damals zunächst andere Probleme“, blickt Theo Klösters, der als Postbote arbeitete, zurück. Ein Meilenstein in der Geschichte des SVN war die Fertigstellung des ersten Sportplatzes. Der lag hinter der Gaststätte Vink und hatte viel von einer Kuhwiese, so hatte Willi Klösters. Er hatte als Torwart besonders mit dem unberechenbaren Untergrund zu kämpfen. Sein Bruder war als letzter Mann mehr fürs Grobe zuständig. Der später angelegte Platz des SVN nötigte jedem Gegner über Jahre hinweg Respekt ab. Grund war der Belag, die gefürchtete, schwarze Asche.

Die Brüder wuchsen in einer Zeit auf, in der die fußballerische Entwicklung stetig bergauf ging. Sie erlebten die Ära der Fritz Walters und Sepp Herbergers, in der man dem Fußball noch etwas Glaubwürdiges abgewinnen konnte, lassen die Brüder durchblicken. Herberger hatte die deutsche Mannschaft 1954 zum WM-Titel geführt. Von dem Endspiel konnten Theo und Willi nichts sehen. Im Vereinslokal Vink gab es zwar einen Fernseher, doch musste die Kneipe aufgrund des Massenandrangs frühzeitig geschlossen werden. Die Jungs standen draußen. Allein durch den Jubel war zu hören, wer gerade getroffen hatte.

Von dem historischen WM-Erfolg blieb an der Basis mehr übrig, als der Satz des Machers mit den elf Freunden. Willi Klösters erklärt es. Der ehemalige Polier nimmt ein Blatt Papier und zeichnet ein W und darunter ein M auf. „Das war die Aufstellung von Herberger. So haben damals alle gespielt“, sagt er und erzählt etwas von fünf Stürmern, Außenläufern oder Linksinnen.

Bei einem Rückblick auf vergangene Tage bleibt jeder bei seinen sportlichen Erfolgen hängen. So auch die Männer des SVN. Für sie war es das Jahr 1959. In dem stieg die Mannschaft in die Bezirksklasse auf. Am Wohnzimmertisch wird Wert auf die Feststellung gelegt, dass man nach dem SC und VfB Kleve die dritte Kraft im Nordkreis war. Selbst Viktoria Goch kam nicht an die Klasse der Nütterdener heran. Sieben Jahre spielte der Sportverein in der Liga. Besonders eingeprägt haben sich die Auswärtspartien in denen es nach Moers, Krefeld, Duisburg oder Kamp-Lintfort ging. „Allein in Lintfort gab es drei Vereine. Wenn wir dort ankamen, hieß es, ’die Bauern sind da’“, erzählt Willi Klösters. Die Klubs am Rande des Ruhrgebiets besaßen herrliche Aschenplätze“, so der 84-Jährige weiter. Was damals für einen ebenso wohl situierten Verein sprach, wie auch für Schürfwunden auf dem Untergrund. „Die haben uns nach jedem Spiel ein weißes Wunderpulver gegeben. Damit war bis zum nächsten Wochenende alles verheilt“, sagt der 90-Jährige. Der Einsatz am folgenden Spieltag durfte nicht gefährdet sein. Denn das Leben eines Amateurfußballers hatte sich über Jahre hinweg nach dem Sport ausgerichtet. Donnerstags Training, sonntags Spiel, und die Frauen haben die Trikots gewaschen. „Der Sonntag war der Höhepunkt der Woche. Messe, Frühschoppen, Alkohol war dort verboten, Mittagessen und ab zum Spiel. Das war der Ablauf“, ist man sich einig. Zu Auswärtspartien fuhr der SVN im Bus. Nach den Spielern durften zunächst deren Frauen in das Fahrzeug einsteigen, der Rest wurde mit Fans aufgefüllt. „Der Omnibus war fast immer völlig überladen“, erinnert sich Willi Klösters. Auf dem Heimweg von Keppeln brach einst eine Achse. Das Spiel hatte man gewonnen und im Überschwang die Stabilität des Fahrzeugs überschätzt.