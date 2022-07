Kaplan André Vogelsberg : Schon mittendrin im Leben der Wegberger Gemeinde

Kaplan Andrè Vogelsberg vor seiner neuen Wirkungsstätte, der Kirche St. Peter und Paul in Wegberg. Foto: Stephan Vallata

Wegberg Kaplan André Vogelsberg verstärkt seit Juli das Pastoralteam der Pfarrei St. Martin. Was dem jungen Priester aus der Eifel ganz besonders am Herzen liegt.

Neulich hat André Vogelsberg mit einem künftigen Brautpaar dessen Hochzeit geplant – auf einer Baustelle zwischen Betonmischern und Handwerkern, weil nicht nur die Vermählung anstand, sondern auch der Hausbau weiterlaufen musste. Taufgespräche mit jungen Eltern stehen ebenfalls schon in seinem Terminkalender, hinzu kommen regelmäßige Treffen mit dem Pastoralteam, Gottesdienste natürlich, auch für die Jugendarbeit ist er zuständig: Eine Ferienfreizeit der Pfarrei St. Martin führte ihn bereits für einige Tage an den Rursee nach Nideggen. Seine Stelle als Kaplan hat der 28-Jährige gerade erst angetreten und ist doch schon mittendrin im Wegberger Gemeindeleben.

Obwohl: So etwas wie Alltag ist vorerst noch nicht in Sichtweite. „Der Dienstplan muss sich noch einpendeln“, sagt André Vogelsberg. „Mir ist es ein Anliegen, dass ich jede Kirche in der Pfarrei besucht habe.“ Seitdem er am 3. Juli zusammen mit Pastoralreferent Manfried Huben von der Gemeinde in einer Heiligen Messe willkommen geheißen wurde, unterstützt er das Pastoralteam von St. Martin, bestehend aus Pfarrer Franz Xaver Huu Duc Tran, Pfarrvikar Theo Wolber, Diakon René Brockers und Gemeindereferentin Klaudia Rath.

Info Neuer Pastoralreferent unterstützt bei Seelsorge Zur Person Neu im Seelsorge-Team der Gemeinschaft der Gemeinden ist auch Pastoralreferent Manfried Huben. Der 61-Jährige aus Erkelenz befindet sich bereits seit 1989 im Dienst des Bistums Aachen.

Bereits in seiner Zeit als Diakon und während seines Pastoralpraktikums hat er sich mit dem Predigen vertraut gemacht, getauft, verheiratet und beerdigt. Neu für ihn ist, dass er als geweihter Priester nun auch die Feier der Eucharistie leiten und die Beichte abnehmen darf. Von Bischof Helmut Dieser zum Priester geweiht wurde André Vogelsberg am 4. Juni im Dom zu Aachen. In seiner Predigt ging der Bischof auch auf die Krise der Kirche aufgrund zahlreicher Missbrauchsfälle ein: Am schwersten sei die Last, die die Überlebenden sexualisierter Gewalt in der Kirche trügen und die nach Gerechtigkeit und Glaubwürdigkeit suchten, sagte Dieser. Außerdem seien da noch die Proteste gegen die Weiterentwicklung der Pfarrstrukturen und die Angst vor dem künftigen Organisationsrahmen kirchlichen Lebens.

Auch André Vogelsberg ist sich der Herausforderungen bewusst, die die Kirche bewältigen muss. „Mir ist das Thema Begegnung sehr wichtig und dafür immer Zeit zu haben. Ich kann da sein und zuhören. Mein Eindruck ist, dies empfinden die Menschen oft als das größte Geschenk.“ Die Kontakte mit der Kirche seien heute vielfach nur noch punktuell, wenn es etwa um Taufen, Hochzeiten oder Sterbefälle gehe, weiß der Kaplan. Umso mehr müsse er als Priester dann zur Stelle sein, wenn er gebraucht werde, und auch wieder loslassen können, wenn dies nicht mehr der Fall sei. „Kirchliche Bindung definiert sich heute anders“, sagt der Kaplan und verweist auf die Begegnung der Jünger mit dem auferstandenen Jesus, der sie ein Stück ihres Weges von Jerusalem nach Emmaus begleitet – so wird es im Lukasevangelium geschildert.