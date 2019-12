Kleve : Bussarde bekommen neues Zuhause

Kleve Der Klever Tiergarten hat den Bau einer neuen Voliere für Greifvögel fertiggestellt. Aus fünf kleinen wurden drei große Gehege. Kontinuierlich werden Modernisierungen vorangetrieben. Das Jahr 2019 war für den Zoo ein erfolgreiches.

Die Modernisierung der Voliere für Greifvögel, da ist sich Christine Oster sicher, war dringend nötig. Der neue Stolz der stellvertretenden Betriebsleiterin des Tiergartens in Kleve ist eine neu eingerichtete Voliere für Wüsten- und Mäusebussarde . „Die alten Volieren aus den Sechziger-Jahren waren ziemlich in die Jahre gekommen und nicht mehr zeitgemäß – weder für Besuche noch für die Tiere. Da mussten wir unbedingt etwas tun“, sagt Oster im Gespräch mit unserer Redaktion. Aus fünf kleinen Gehegen wurden drei große. Diese bieten den Greifvögeln, die seit vielen Jahren im Tiergarten heimisch sind, mehr Grundfläche und, noch wichtiger, mehr Luftraum. Zu Beginn des Jahres begannen die Abrissarbeiten an der in die Jahre gekommenen Voliere. „Erst haben wir es von Hand angepackt, später war dann schweres Gerät nötig. Immerhin hatten wir es da mit äußerst massiven Betonfundamenten zu tun, die herausgerissen werden mussten“, sagt Oster im Gespräch mit unserer Redaktion. Während der Umbaumaßnahmen lebten die Bussarde in Quartieren auf dem Wirtschaftshof der Stadt Kleve. Die Tiere während dieser Bauarbeiten auf dem Areal des Tiergartens zu halten, wäre nicht artgerecht gewesen, meint Oster.

Mehrere Monate dauerten die Bauarbeiten für die neue Voliere, die die Tiergarten-Protagonisten beinahe ausschließlich in Eigenregie hochzogen. „Das, was wir hier innerhalb von kürzester Zeit gebaut haben, ist schon beeindruckend. Da können wir unseren Handwerkern gar nicht genug danken“, sagt Oster weiter. In der vergangenen Woche dann sorgten sie und ihre Kollegen für den letzten Feinschliff, mittlerweile sind die Greifvögel in ihr neuen Zuhause eingezogen. „Sie fühlen sich sehr wohl“, sagt die Stellvertreterin von Tiergarten Chef Dietmar Cornelissen. Die Voliere wird bewohnt von einem Pärchen Wüstenbussarde und einem Mäusebussard. Das dritte Gehege ist bis dato noch unbewohnt. Das soll sich allerdings zeitnah ändern, die Planungen hierzu laufen. „Die Einweihung der neuen Voliere ist der nächste Meilenstein für unseren Tierpark, nachdem wir in den vergangenen Jahren bereits neue Volieren für unsere Schneeeulen und Uhus sowie neue Gehege für Polarfüchse und Zwergotter gebaut haben. Letztere haben uns übrigens erst im vergangenen Jahr erstmals mit Nachwuchs reich beschenkt“, sagt Oster. Ohnehin entwickelte sich der Tiergarten in den vergangenen Jahren zu einem regelrechten Kleinod für Vögel. Neben der Bussarde fühlen sich auch der Bartkauz, der Nachtreiher oder der Weißstorch in der Kreisstadt heimisch.