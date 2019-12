RP : Generationswechsel in der RP-Redaktion Kleve

Kleve Die Rheinische Post in Kleve steht vor einem Generationswechsel: Julia Lörcks (37) übernimmt zum 1. Januar 2020 die Redaktionsleitung von Jürgen Loosen (65), der das Team 26 Jahre führte.

Loosen geht nicht so ganz. Er bleibt Berater im Hintergrund und Autor für das Klever Land. Julia Lörcks ist dankbar dafür. Denn kaum ein anderer kennt sich besser aus in der Region, weiß um die Geflechte dieser Stadt, kann mit den Menschen reden und feiern und ihre Geschichten erzählen. Jürgen Loosen stammt aus Goch und trägt den Niederrhein im Herzen. Das hinderte ihn nicht, über vier Jahrzehnte auch kritischer Wegbegleiter des Geschehens zu sein und zu mahnen, wenn es ihm nötig erschien. Der prägnante Kopf mit den außergewöhnlichen Krawatten hat die Rheinische Post in Kleve geprägt. Er steht als Person für das Profil der Zeitung, die sich mit den Bürgern freuen kann, aber vor allem ihr Anwalt ist, ihre Sorgen teilt, die Vereine betreut und die Entwicklungen in Politik und Wirtschaft im Blick hat.