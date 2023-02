Jeder soll mitmachen KKA ruft zum Frühjahrsputz im Kreis Kleve auf

Noch ist es grau und trüb, aber die Tage werden bereits wieder länger. Und bevor die Brutsaison der Vögel beginnt, sind die nächsten Wochen bestens geeignet um in Feld und Flur mal wieder kräftig „aufzuräumen“ und Müll einzusammeln. Denn nicht nur der Müll im Meer, auch der achtlose weggeworfene Abfall bei uns am Straßenrand, in Büschen, Wäldern und Parks stellt ein großes Problem für die Natur dar.